موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والملاعب المستضيفة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي، اليوم الأحد، موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقًا في الفترة بين 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسم الفيفا مصير البطولة ردًا على أنباء إلغاء كأس العالم للأندية وفقاً لتقارير صحفية انتشرت في الأيام الماضية.

The 12 stadiums that will stage matches at the new FIFA Club World Cup 2025™ have been announced! 🇺🇸🏆