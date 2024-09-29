موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والملاعب المستضيفة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي، اليوم الأحد، موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقًا في الفترة بين 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسم الفيفا مصير البطولة ردًا على أنباء إلغاء كأس العالم للأندية وفقاً لتقارير صحفية انتشرت في الأيام الماضية.

The 12 stadiums that will stage matches at the new FIFA Club World Cup 2025™ have been announced! 🇺🇸🏆 — FIFA (@FIFAcom) September 28, 2024

وقال الفيفا في بيانه، إن القرعة ستجرى في شهر ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، وسيُعْلَن عن تفاصيل جديدة حول القرعة.

وأعلن فيفا إقامة المباراة النهائية لكأس عالم الأندية يوم 13 يوليو/ تموز 2025 على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وضمت قائمة الملاعب التي تستضيف البطولة كلاً من (أتلانتا)، ملعب بنك أوف أميركا (شارلوت)، ملعب TQLملعب ميتلايف (نيويورك)، ملعب مرسيدس بنز (سينسيناتي)، ملعب روز بول (لوس أنغلوس)، ملعب هارد روك (ميامي)، ملعب GEODIS (ناشفيل)، ملعب كامبينغ وورلد (أورلاندو)، ملعب Inter&Co (أورلاندو)، ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)، ملعب لومين (سياتل)، وملعب أودي (واشنطن العاصمة).

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" "ستضم بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 12 ملعبًا رائعًا حيث سيُكْتَب فصل جديد في تاريخ كرة القدم العالمي من قبل لاعبين عظماء من أفضل 32 ناديًا في العالم".

وتأهل 30 ناديًا حول العالم للمشاركة بالبطولة من بينها 5 فرق عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والعين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي، بينما يتبقى بطل الدوري الأمريكي وبطل أمريكا الجنوبية.