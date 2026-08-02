موعد حفل زفاف رونالدو وجورجينا

شفق نيوز- متابعة

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للزواج من صديقته جورجينا رودريجيز خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل في حفل زفاف فاخر بماديرا.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، من المقرر أن يعقد النجم البرتغالي، البالغ من العمر 41 عامًا، قرانه على جورجينا (32 عامًا)، في كاتدرائية فونشال، قبل أن تتوجه مراسم الاحتفال بالزفاف إلى فندق سافوي بالاس الفاخر من فئة الخمس نجوم لإقامة حفل الاستقبال.

وكانت تقارير قد زعمت في وقت سابق أن الثنائي سيعقد قرانه في مزرعة كينتا دا ريجاليرا بمدينة سينترا خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

لكن الشائعات حول إقامة الزفاف هناك أصبحت محل شك، بعدما تبين أن المزرعة ستكون مفتوحًا أمام الجمهور خلال العطلة الحالية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن رونالدو سيعقد قرانه بالفعل في الكاتدرائية، حيث تبدأ حفلات الزفاف عادة من الساعة الثالثة عصرًا، قبل الانتقال إلى فندق سافوي بالاس، الذي يضم أربعة مطاعم.

وقال مصدر: "تم إبلاغ نزلاء الفندق بأن طابقين لن يكونا متاحين للاستخدام يومي الجمعة والسبت، إلى جانب عدة مناطق مخصصة للحانات".

وتعد فونشال مسقط رأس ونشأة نجم كرة القدم كريستيانو، وتوجد فيها تمثال برونزي تكريمًا له، كما يحمل أحد الفنادق اسمه.