موعد جديد لزيارة فريق التفتيش الخليجي للبصرة.. والانجاز في حزيران

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن زيارة جديدة لفريق تفتيش كاس الخليج العربي لكرة القدم الى مدينة البصرة برئاسة حميد الشيباني .

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي، الناطق الاعلامي، أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إنه تم تحديد منتصف الشهر الحالي لزيارة فريق التفتيش لمدينة البصرة للاطلاع على اخر تطورات مراحل انجاز المدينة الرياضية التي ستستضيف بطولة خليجي 25 .

وبين أن كوادرنا الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البصرة واتحاد كرة القدم مستمرة بالعمل على قدمٍ وساق على مدى 24 ساعة دون توقف بغية انجاز كل المتطلبات لبلوغ الجاهزية في احتضان خليجي 25 في الوقت المقرر .

واشار الى ان كوادرنا قطعت مشواراً طويلاً في انجاز ملعب الميناء حيث تم فرش ارضيتها بـ"الثيل" وتسقيف المدرجات وحسب الاتفاق، مبيناً أن المنشات ستكون نهاية شهر حزيران قد انجزت بنسبة كبيرة جداً .

واكد ان الزيارات المتواصلة للوفد الخليجي مسالة طبيعية لاتستدعي للقلق ويحدث ذلك في كل دولة تستضيف اي بطولة معينة .

واوضح الموسوي أن أي دولة ترغب في الاستضافة، هناك شروطاً ومعايير ترسل إليها على أن يتم إعداد ملف الاستضافة ويتم عرضه على اتحاد كأس الخليج العربي.

وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر مؤخراً في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي 25 إلى كانون الثاني 2023 .

وأعلن الاتحاد الخليجي عن ثلاثة ملاعب ستحتضن خليجي 25 هي ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج، وملعب الميناء الذي يتسع لـ 30 ألف متفرج، وهما الملعبان الرئيسيان للبطولة، وملعب الفيحاء الذي عد ثانوياً والذي يتسع لعشرة آلاف متفرج كملعب بديل، فضلاً عن اعتماد ملاعب أخرى للتدريب.