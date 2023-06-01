موعد جديد لانطلاق دوري اليد الممتاز للموسم المقبل

شفق نيوز / قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الخميس، تغيير موعد انطلاق مسابقة الدوري العراقي الممتاز للموسم 2023-2024 إلى موعد آخر.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر تغيير موعد انطلاق الدوري الممتاز الذي كان مقرراً يوم 10 تشرين الأول المقبل، ليكون الموعد الجديد في الثاني من آب المقبل .

وأوضح رياض، أن القرار أتخذ بعد تعذر المشاركة في الدورة العربية التي من المؤمل إنطلاقها شهر تموز القادم في الجزائر، لأسباب فنية بعد المناقشة بين اللجنة الفنية في اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي لها".

وأشار إلى أن الاتحاد رأى الموعد الجديد لانطلاق الدوري الممتاز بنسخته الجديدة في الثاني من شهر آب المقبل هو الأنسب لاستعداد وجاهزية الأندية المشاركة.

وأكد رئيس اتحاد كرة اليد، أن "آخر يوم لإستلام كتب المشاركة ستكون في الأول من شهر تموز المقبل، بينما سيكون المؤتمر الفني يوم 15 تموز، وستتم خلاله سحب القرعة وتثبيت المجموعات وتسليم الكشوفات وألوان الفرق المتبارية ودفع بدل رسوم الاشتراك".

يذكر أن فريق الشرطة توج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد، في الموسم الأخير 2022-2023، بعد فوزه في ختام مباريات الدوري على الجيش بنتيجة 37-33.