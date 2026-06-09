موعد تقديم مورينيو في ريال مدريد

شفق نيوز- مدريد

كشف صحفي إسباني، يوم الثلاثاء، عن موعد تقديم البرتغالي جوزيه مورينيو كمدرب جديد لريال مدريد.

وقال الصحفي الشهير دييجو بلازا كاسالس، في تصريحات لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني: "لقد استلم بنفيكا بالفعل الـ15 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الخاص بمورينيو، وسيعلن النادي البرتغالي رسميا عن دفع هذا الشرط، صباح اليوم الثلاثاء، وسينفصل المدرب تمامًا عن النادي البرتغالي".

وأضاف: "سيعلن ريال مدريد أيضا اليوم أن مورينيو هو المدرب الجديد، بينما سيكون تقديم (سبيشيال وان) للجماهير، يوم الأربعاء".

وتابع: "يجب أن أؤكد أن بيبي لن يتواجد في الجهاز الفني لجوزيه مورينيو في ريال مدريد كما تردد مؤخرا، بينما سيتواجد بعض الفنيين الذين عملوا معه في بنفيكا، أي أن بيدرو ماتشادو وجواو تيراليا متواجدان في جهازه الفني، بالإضافة إلى المحلل روبرتو ميجيل ومدرب الحراس نونو سانتوس".

يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سبق أن أعلن عن عودة مورينيو، كما أكد المدرب البرتغالي أنباء الولاية الثانية له في "سانتياجو برنابيو".