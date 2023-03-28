موعد انطلاق منافسات المربع الأول لدوري الطائرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، عن تحديد الحادي والثلاثين من الشهر الحالي موعداً لانطلاق منافسات التجمع الاول للفرق الأربعة المتاهلة للمربع الذهبي للدوري الممتاز.

وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد حدد الجمعة المقبل موعداً لانطلاق منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز والتي ستحتضنها البصرة بمشاركة أربعة فرق تأهلت بعد منافسات طويلة وهي غاز الجنوب والبيشمرگة والشرطة واربيل.

وبين العبادي، ان اليوم الاول سيشهد لقاءين يجمع الأول فريقا غاز الجنوب واربيل في الساعة التاسعة مساءً، ويجمع الثاني فريقا البيشمركة والشرطة في الساعة الحادية عشر مساءً.

ولفت إلى أن منافسات المربع الذهبي ستحتضنها محافظة البصرة وستقام كل المباريات في قاعة الزبير مساءً .

يذكر أن فريق نادي غاز الجنوب، كان قد توج بلقب دوري الطائرة الممتاز للموسم الماضي 2021-2022 .