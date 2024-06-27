موعد انطلاق دوري نجوم العراق وآلية التعاقد مع المحترفين للموسم المقبل

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد انطلاق "دوري النجوم" الموسم 2024-2025، وبين نوع اللاعبين المحترفين المتعاقد معهم وعددهم للموسم المقبل.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، ان دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم المقبل 2024-2025 سينطلق يوم 21 من شهر ايلول المقبل.

واضاف ان تقديم الموعد هو لضمان انتهائه قبل فصل الصيف الحار، وكذلك لنتساوى مع الدوريات الخارجية الأخرى .

وأضاف الزاملي، أنه يحق للأندية تسجيل ستة محترفين لكل نادي من بلدان تصنيفها في الفيفا تحت 90 .

وتابع أنه يسمح ايضاً للاعبين فقط من بلدان فوق تصنيف 90، بشرط أن يكونوا لاعبي منتخبات لآخر خمس سنوات ببلدانهم .

واشار الى ان الاتحاد العراقي يطمح أن يكون دوريات المواسم المقبلة أكثر استقراراً ويوازي الدوريات المتطورة في القارة الآسيوية والقارات الاخرى .