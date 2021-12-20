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موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز للكرة الشاطئية

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-20T10:18:14+0000
موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز للكرة الشاطئية

شفق نيوز/ أجرت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة الدوري الممتاز للكرة الشاطئية للموسم الكروي 2021-2022.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القرعة جرت في مقر الاتحاد، بحضور رئيس اللجنة حيدر عوفي ورئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية علي عبد الحسين، وأعضاء لجنة المسابقات، مشيراً إلى أن ممثلي تسعة أندية أعلنوا مشاركتهم في الدوري الممتاز الذي سينطلق في الثلاثين من الشهر الحالي.

وأسفرت القرعة عن مباريات الجولة الأولى وكالآتي: "الكفل يلتقي المعقل" و"النيل يواجه جبلة" و"الجيش بمواجهة مصافي الوسط" و"النجدة يلاعب الحدود"، فيما سيكون فريق "مصافي الجنوب" في حالة انتظار.

 

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