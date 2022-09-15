موظف حكومي عراقي يحصد المركز الأول في بطولة بيروت للكيوكوشنكاي

شفق نيوز/ أعلنت تربية ديالى حصول أحد موظفيها على المركز الأول في البطولة العربية للكيوكوشنكاي والتي اختتمت مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال مدير الإعلام التربوي في تربية ديالى عمار العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "البطل العراقي والعربي والموظف في قسم التخطيط التربوي بالمديرية العامة لتربية ديالى احمد ناطق رحيم، حصد المركز الأول بوزن 80 كغم، في البطولة العربية للكيوكوشنكاي، التي أقيمت في بيروت بمشاركة 72 لاعبا عراقيا من الرجال والنساء ونحو 13 دولة عربية والتي أحرز منتخب العراق فرقياً المركز الثاني في البطولة".

وأضاف، أن "مشاركة البطل احمد ناطق رحيم في بطولة العرب الحادية عشر (كيوكو شنكاي) بجهود فردية عكست مدى الإبداع الذي يتحلى به الموظف في ممارسة هواياته والالعاب التي يجيدها الى جانب عمله الوظيفي وحبه لرفع اسم العراق عربيا وعالميا".