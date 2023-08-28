موظفو الشباب والرياضة يحتجون على قرار بيع أراضي الوزارة ويطالبون السوداني بالتدخل

شفق نيوز/ نظم موظفو وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية احتجاجاً على بيع أراضي الوزارة للاستثمار، وفيما وصفوا القرار بأنه "ظالم ويتسبب بضرر كبير لشريحة الشباب"، دعوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل لإيقاف تطبيقه.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "موظفي وزارة الشباب والرياضة، والرياضيين، والاتحادات، نظموا وقفة احتجاجية في المجمع الشبابي في شارع فلسطين، احتجاجاً على قرار بيع أراضي الوزارة للاستثمار، كون أن هذا القرار يسبب ضرر كبير، بحق قطاعي الشباب والرياضة، وشارك في التظاهرة الملاك المتقدم والموظفين، والاتحادات، والأندية الرياضية".

وأعرب مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية طالب الموسوي، عن استغرابه من قرار منح أراضي الوزارة للاستثمار، الأمر الذي يسبب الضرر لشريحة واسعة من المجتمع العراقي، المتمثلة بالشباب والرياضيين"، بحسب البيان.

وناشد الموسوي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والجهات القضائية، بـ"إعادة النظر في هذا القرار المجحف، كون هذه الأراضي ومنذ عقود، تخدم قطاعي الشباب والرياضة، وتضم الكثير من المنشآت، والمؤسسات الشبابية والرياضة، وقد ضعت لخدمة هذه القطاعات، مثل ملعب علي حسين، ومشروع قاعة ارينا، وقاعة البولينغ، وقاعات المدارس التخصصية، ومنشآت ومشاريع أخرى، فضلاً عن مقر الوزارة، واتحاد كرة القدم".

من جانبه، أكد مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن: أن "وقفة اليوم، هي تعبير عن موقف احتجاجي، ضد قرار منح أراضي الوزارة في المجمع الشبابي للاستثمار"، داعياً الجهات المعنية، إلى "إعادة النظر فيه، كون أن الوزارة كبيرة ومهمة، ولها العديد من المهام في البرنامج الحكومي، فضلاً عن أنها تمثل شريحة الشباب، التي تعد أكبر شريحة في المجتمع العراقي، بالتالي يستحقون أن تكون لهم دوائرهم ومنشآتهم، التي يمارسون فيها فعالياتهم وأنشطتهم، ولهذا فإن القرار سيؤدي إلى ظلم هذه الشريحة، مما يدعونا إلى تكرار دعوة إعادة النظر فيه، والغاء هذا القرار أصلاً".