موزمبيق تدخل التاريخ وتحقق أول فوز لها في أمم إفريقيا

شفق نيوز– الرباط

صنع منتخب موزمبيق لكرة القدم، مساء الأحد، حدثاً تاريخياً في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما حقق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

وتمكن المنتخب الموزمبيقي من تحقيق انتصار مثير على نظيره الغابوني بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة للبطولة المقامة حالياً في المغرب.

وافتتح فيصل بنجال التسجيل لموزمبيق في الدقيقة 37، قبل أن يعزز جيني كاتامو التقدم بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 42. ونجح النجم المخضرم بيير إيميريك أوباميانغ في تقليص الفارق لصالح الغابون بتسجيله هدفاً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إلا أن ديوغو كاليلا أعاد توسيع الفارق بتسجيل الهدف الثالث لموزمبيق في الدقيقة 52.

وأعاد أليكس موكيتو موسوندا الإثارة إلى اللقاء بعدما سجل الهدف الثاني للغابون في الدقيقة 76، ليضغط منتخب "الفهود" بحثاً عن هدف التعادل خلال الدقائق المتبقية، دون أن ينجح في ذلك.

وبهذا الفوز، حصد منتخب موزمبيق أول ثلاث نقاط له في المجموعة، معززاً حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام كوت ديفوار بهدف دون رد.

في المقابل، بقي منتخب الغابون في قاع الترتيب دون نقاط، لتتعقد مهمته في بلوغ مرحلة خروج المغلوب قبل مواجهته الحاسمة أمام كوت ديفوار في الجولة الأخيرة.