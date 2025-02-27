موجهاً رسالة للجمهور.. الاتحاد العراقي يسرد "معضلة الملعب" لمواجهة فلسطين

شفق نيوز/ أصدر الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الخميس، توضيحاً بشأن مكان وموعدِ إقامة مباراةِ المنتخب الوطنيّ ونظيره الفلسطينيّ ضمن الجولةِ الثامنة من التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم 2026 والتي يفترض أن تجري في الأرضِ المفترضة للمنتخبِ المنافس.

وذكر الاتحادُ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ومن أجلِ إطلاع الرأي العامّ، ووضع جماهيرنا في صورةِ ما حدثَ منذ 20 شباط / فبراير الحالي حتى اليوم، وما تداولته وسائلُ الإعلام المختلفة، يبين الاتحادُ أنه على تواصلٍ مع الاتحادين الدوليّ المتمثل بـ FIFA والقاري المتمثل بـ AFC".

وتابع: "وصلتنا الرسالة الأولى في العشرين من الشهر الحالي من الاتحادِ الدوليّ لكرة القدم اشترطَ فيها على الجانبِ الفلسطيني إقامة المباراة في ملعبِ فيصل الحسيني بمدينةِ رام الله الفلسطينية، بعد استحصالِ موافقةِ الجانب العراقيّ، والتأكيد على المعايير المحددة التي تشمل الأمورَ اللوجستية والفنية والإدارية والأمنية".

وبحسب البيان، أشار الاتحاد، إلى أنه "رغم حرصه الشديد على إقامةِ المباراة في فلسطين، والوقوف مع الرياضةِ الفلسطينية في هذا الوقت، إلا أن رفض اللعبَ في فلسطين للأسباب والمخاوف التي أكدها الاتحادان الدوليّ والآسيويّ في رسالته المرسلةِ للعراق، في العشرين من الشهر الحالي، وهي عدم توفر تقنية VAR في هذه المباراة بعد تأكيدِ الشركة المتعاقدة مع الاتحادِ الآسيوي باستحالة توفيرِ تقنية VAR في الملعب، وأشار إليها الاتحاد الدوليّ في رسالته والتي أصبحت التقنية مهمة وتحقق العدالة وغيابها سيخلق خللاً واضحاً، ويقوض نزاهة المنافسة".

وأضاف الاتحاد: "كما رفضنا تغييرَ موعد المباراة خارج النافذة الدولية، كما أشار كتابُ الاتحاد الدوليّ إلى يوم 2025/4/23 ، وذلك لارتباطِ لاعبينا بالدورياتِ التي يحترفون فيها، ويوم أمس الأربعاء تسلمنا رسالةً من الاتحادِ الفلسطيني عبر الاميل مرسلة كذلك إلى الاتحادين الدولي والآسيوي يطلب فيها إقامةَ المباراة على ملعبِ عمان الدوليّ، وأبلغنا اليوم الخميس في رسالة من قبل الاتحادِ الدولي بإقامة المباراة في ملعب عمان الدولي، وفي ضوء ذلك أرسلنا رسالةً أخبرنا فيها الاتحادَ الدوليّ بضرورة نقلِ المباراة من الأردن، لأن هذا القرار يثيرُ تساؤلاتٍ جديةً حول نزاهة وعدالة المسابقة، وذلك نظرًا إلى الطبيعة التنافسية الشديدة في المجموعة B، وإن العراق والأردن وفلسطين منافسون مباشرون في المجموعةِ، خاصةً أن الترتيبَ الحالي شديدُ التقارب بين العراق والأردن".

وأكمل: "كما أخبرنا الاتحادَ الدولي أن إقامة المباراة في عمان داخل دولة عضو في المجموعة ومنافس مباشر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم يخلق بيئةً غير متكافئةٍ، كما أنه يهدد روحَ اللعب النظيف، وكررنا طلبنا بنقل المباراة إلى ملعبٍ محايدٍ من أجل الحفاظ على نزاهة التصفيات، وليتحقق مبدأ التكافؤ في الفرص بين المنتخبات المتواجدة في المجموعة، ونحن الآن بانتظار جواب الاتحاد الدوليّ على رسالتنا المرسلة إليهم صباح هذا اليوم".

واختتم الاتحاد بالقول: "نوجه عناية جمهورنا الكريم إلى أن منتخبنا الوطني جاهز لخوض مباراته أمام شقيقه الفلسطيني في 2025/3/25، وبإذن الله سيتم الدفاع عن سمعة كرتنا وتحقيق التأهل إلى المونديال المقبل".