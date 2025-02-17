مواي تاي العراق يحقق 14 وساماً ملوناً في بطولة الإمارات الدولية

شفق نيوز/ حصل منتخب العراق للمتقدمين للمواي تاي، يوم الاثنين، على 14 وساماً ملوناً في ختام بطولة الإمارات الدولية.

وحصل المنتخب العراقي على تسعة أوسمة ذهبية جاءت عن طريق اللاعبين علي صدام، وأكرم حسن، ويوسف خالد، ومصطفى أسامة، وعبد الله أسامة، وحسين علي، ومهدي عباس، ومصطفى وسام، وسجاد علي.

كما حصل لاعبو منتخب العراق على أربعة أوسمة فضية جاءت عن طريق علي حسين، وصلاح صفاء، وعلي مصطفى، والحسن ضياء، فيما حقق عبد الله شوقي الوسام النحاسي.

وتعد بطولة الإمارات الدولية من البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة وتقام سنوياً بمشاركة واسعة لمنتخبات العالم.