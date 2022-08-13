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مواي تاي العراق يحققون 6 انتصارات في بطولة العالم للشباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-13T13:52:47+0000
مواي تاي العراق يحققون 6 انتصارات في بطولة العالم للشباب

شفق نيوز / حقق شباب العراق بالمواي تاي، اليوم السبت، 6 انتصارات ببطولة العالم للشباب، مع تسجيل خسارتين في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت نتائج اليوم عن فوز اللاعب حيدر علي على اللاعب الفلسطيني إبراهيم جاموس بوزن 40 كغم، وفاز اللاعب عبد الله شوقي على اللاعب الكندي جوستن اوند ميكوين بوزن 45 كغم.

وفاز اللاعب صلاح صفاء على اللاعب الصيني هونك زهلو بوزن 54 كغم بالضربة القاضية ، فيما فاز اللاعب ياسر غسان على اللاعب ايوش كرشان بوزن 48 كغم بعد انسحاب الاخير.

كما فاز اللاعب مصطفى اسامة على اللاعب الفلسطيني قيس الدبي بوزن 51 كغم، واللاعب يوسف خالد على اللاعب الإماراتي زيد حربوك بوزن ٤٨ كغم.

بينما خسر اللاعب العراقي حسين حيدر امام اللاعب الاستوني بوزن 36 كغم، وخسارة ايضا اللاعب العراقي باقر حسين مع اللاعب التركي إسرافيل جنكور.

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