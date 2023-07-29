مواهب واعدة بختام بطولة التنس المفتوحة في أربيل

شفق نيوز / أقام اتحاد تنس إقليم كوردستان، يوم السبت، بطولة التنس المفتوحة للفئات العمرية (8، 10، 12، 14) سنة على ملاعب تنس مدينة أربيل.

وقال عضو اتحاد التنس، رئيس اتحاد كوردستان للعبة، رستم رسول، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة أقيمت على ملاعب أربيل للتنس بمشاركة عدد كبير من لاعبي العراق للأعمار 8، 10، 12، 14 عاماً، بمشاركة 30 لاعباً من مختلف المحافظات العراقية".

وأضاف رسول، أن "المنافسات أقيمت بنظام البطولة واختتمت مبارياتها الأخيرة اليوم، إذ جرى توزيع اللاعبين على مجموعتين، يصعد الفائز الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبون التقاطع وصولاً للمباراة النهائية" .

وأشار إلى أن "البطولة كشفت مواهب متميزة سيتم توظيفها بشكل جيد من قبل الكوادر التدريبية، لتكون عناصر واعدة يتم تأهيلها لتكون مستقبلاً رافداً للأندية والمنتخبات الوطنية".

ولفت رسول، إلى أن البطولة استمرت لمدة ثلاثة أيام وأسفرت النتائج الختامية على الشكل التالي حسب الأعمار:

في فئة 8 أعوام، كان الأول (وار أحمد)، والثاني (ياد هزار).

وفي منافسات فئة 10 أعوام، كان الاول (أوراس ألان)، والثاني (آدم دلزار).

أما فئة 12 عاماً، فكان الأول (أحمد شيروان)، والثاني (سروش كامل).

وفي فئة 14 عاماً جاء الأول (داهين زردشت)، والثاني (أرياز حازم).