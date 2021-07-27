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مواقع التواصل الاجتماعي تقيل شنيشل من الزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-27T09:40:13+0000
مواقع التواصل الاجتماعي تقيل شنيشل من الزوراء

شفق نيوز/ نفى مدرب فريق الزوراء راضي شنيشل الأنباء التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تركه فريق نادي الزوراء بعد الانتهاء من عمله كمدرب للفريق للموسم 2020-2021.

وأكد شنيشل لشفق نيوز؛ انه باقٍ مع فريقه الزوراء ولم يطرأ أي مستجد بشان بقائه او تركه للفريق، مبينا انه استغرب "الخبر المتداول في التواصل الاجتماعي دون علمي".

وقال شنيشل ضاحكاً باستغراب من التصريحات التي تناقلت عبر التواصل عن لسانه من دون ذكر المصدر، موضحا انه وبعد رحلة شاقة من اربيل الى بغداد، استيقظ من النوم فإذا به يتفاجىء باخبار لاصحة لها من الأساس حول مغادرته النادي واعتذاره من الادارة عن الاستمرار للموسم المقبل.

وكان فريق نادي الزوراء قد حصل على المركز الثاني برصيد 75 نقطة في ترتيب فرق الدوري الممتاز بختام المنافسات بعد فوزه في الجولة الاخيرة على اربيل 3-1.

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