موافقة دولية وقارية لاستضافة بغداد البطولة المفتوحة بالتايكواندو

شفق نيوز/ وافق الاتحادان الدولي والآسيوي للتايكواندو، يوم الأربعاء، على استضافة العراق لمنافسات بطولة بغداد الدولية المفتوحة باللعبة (G1)، والتي ستجري لفئات المتقدمين والشباب والناشئين، ولكلا الجنسين، خلال شهر تشرين الأول من العام المقبل.

وقال رئيس اتحاد اللعبة محمود عباس، في بيان ورد إلى شفق نيوز، إن الاتحاد الدولي للتايكواندو اعتمد البطولة في منهاجه السنوي للعام 2024، ومثله الاتحاد الآسيوي للعبة، وهذه المرة الأولى التي تقام بطولة دولية معترف بها بشكل رسمي، في العاصمة بغداد.

وأشار أن دول إيران وتركيا وباكستان والسعودية ومصر والأردن، وافقت رسمياً على المشاركة بالبطولة، فيما سيقوم اتحاد اللعبة بمفاتحة العديد من الدول المتقدمة باللعبة خلال الأيام المقبلة من أجل المشاركة في منافساتها، ومنها كوريا الجنوبية التي تعد الأفضل على مستوى العالم، فضلا عن استقطاب أكبر عدد ممكن من الدول الأخرى للمشاركة في البطولة الدولية في العاصمة بغداد.

وأوضح عباس، أن اتحاد اللعبة يعتزم إرسال دعوات خاصة، إلى الأبطال الذين سيتوجون بالأوسمة الملونة في أولمبياد باريس صيف العام المقبل، إذ إن نتائج البطولة ستعتمد كأحد معايير تصنيف اللاعبين دولياً، وبالتالي نسعى لمشاركة أكبر عدد ممكن من المنتخبات الوطنية من جميع قارات العالم.