مواعيد وملاعب مباريات منتخب شباب العراق في نهائيات كأس آسيا

شفق نيوز/ تنطلق نهائيات كأس آسيا للشباب في الاول من شهر آذار/ مارس المقبل في اوزبكستان، ويواصل منتخب شباب العراق تدريباته في ملعب المدينة في العاصمة بغداد بواقع وحدتين تدريبيتين يومياً.

وتضم مجموعة منتخب شباب العراق منتخبات اوزبكستان واندونيسيا وسوريا، وسيخوض منتخب العراق مباراته الاولى في الاول من اذار/ مارس المقبل بلقاء منتخب اندونيسيا في الساعة الثالثة ظهراً حسب توقيت بغداد في ملعب لوكوموتيف.

ويلاقي منتخب شباب العراق اصحاب الارض والجمهور المنتخب الأوزبكي في مباراته الثانية في الرابع من الشهر نفسه في الساعة الخامسة عصراً في ملعب ملي.

ويواجه منتخب العراق نظيره السوري في آخر مواجهاته في المجموعة في السابع من آذار/ مارس المقبل في الساعة الخامسة عصراً في ملعب لوكوموتيف.