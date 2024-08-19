مواعيد وملاعب مباريات شباب العراق في تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن جدول مباريات منتخب العراق للشباب في تصفيات كأس آسيا التي ستنطلق في 21 ايلول المقبل.

وتضم المجموعة التي يقع فيها المنتخب العراقي إلى جانب منتخبات تايلاند والفلبين وبروناي.

وفيما يلي مواعيد المباريات ومواقعها:

مباراة العراق ضد بروناي: يوم الأربعاء 25 أيلول، الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت بغداد، على ملعب نادي بوريرام.

مباراة العراق ضد الفلبين: يوم الجمعة 27 أيلول، الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت بغداد، على ملعب نادي بوريرام.

مباراة العراق ضد تايلاند: يوم الأحد 29 أيلول، الساعة 3:30 عصراً بتوقيت بغداد، على ملعب نادي بوريرام.

ويخوض المنتخب العراقي للشباب معسكرًا في العاصمة التايلاندية بانكوك التي ستحتضن البطولة الآسيوية الشهر المقبل قبل بدء التصفيات.