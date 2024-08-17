مواعيد وملاعب مباريات القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الآسيوي عن تفاصيل مباريات فريق القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2024-2025.

ويتواجد فريق القوة الجوية في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً أندية التعاون السعودي، الخالدية البحريني، والتين أسير الطاجيكي.

ويبدأ القوة الجوية مبارياته في البطولة بملاقاة التين أسير الطاجيكي يوم الأربعاء، 18 أيلول 2024، في الساعة 9:00 مساءً على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

وفي المباراة الثانية، يواجه فريق التعاون السعودي يوم الأربعاء، 2 تشرين الأول 2024، على ملعب الملك عبدالله في الساعة 9:00 مساءً.

ويلتقي الفريق مع الخالدية البحريني في المباراة الثالثة يوم الأربعاء، 23 تشرين الأول 2024، على ملعب المدينة في بغداد عند الساعة 9:00 مساءً.

بينما يلتقي مع الخالدية البحريني مرة أخرى يوم الأربعاء، 6 تشرين الثاني 2024، على ملعب البحرين الدولي في الساعة 7:00 مساءً.

وفي المباراة الخامسة، يلعب القوة الجوية ضد التين أسير يوم الأربعاء، 27 تشرين الثاني 2024، على ملعب كوبيتداغ في الساعة 4:00 عصراً.

وأخيراً، يواجه فريق التعاون يوم الأربعاء، 4 كانون الأول 2024، على ملعب المدينة في بغداد، الساعة 5:00 عصراً.

ويتضمن دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، في المستوى الثاني للرجال 32 نادياً موزعين على ثماني مجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية.

وستُقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، من 17 أيلول إلى 5 كانون الاول 2024.