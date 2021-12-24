مواعيد وملاعب الجولة 15 من الدوري الممتاز.. هذه توقيتاتها

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن توقيتات وملاعب منافسات الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، المقرر إقامتها على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وتقام 6 مواجهات يوم الأحد المقبل، الأولى في الساعة 1:45 ظهراً، تجمع فريقا النفط وضيفه نفط الوسط على ملعب الأول، وثلاث مباريات أخرى ستجرى في الساعة 2 ظهراً، تجمع الأولى فريق الكرخ وضيفه فريق النجف على ملعب أحمد راضي، والثانية على ملعب دهوك بين أربيل وضيفه القاسم، أما الثالثة فتجمع الزوراء ومضيفه أمانة بغداد على ملعب الأمانة.

ويضيف ملعب الشعب في الساعة 3:45 عصراً، مباراة واحدة تجمع فريق الشرطة وضيفه الميناء البصري، وعلى ملعب كربلاء الدولي تجري مباراة واحدة بين نادي الكهرباء وضيفه سامراء.

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي "الاثنين" بإقامة أربع مواجهات تجري واحدة منها في الساعة الواحدة 1:45 على ملعب ميسان الدولي تجمع فريقا نفط ميسان وضيفه الطلبة، بينما تقام مباراتين في الساعة 2 ظهراً، الأولى على ملعب السليمانية بين فريقي نوروز وضيفه الديوانية، بينما تجمع الثانية فريق زاخو وضيفه القوة الجوية.

هذا وسيحتضن ملعب الفيحاء المباراة الأخيرة من الجولة 15 من الدوري الممتاز، في تمام الساعة 4 عصراً، فريقي نفط البصرة وضيفه الصناعة.