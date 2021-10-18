مواعيد وتوقيتات وملاعب الجولة الخامسة في الدوري الممتاز

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الخامسة يوم الأربعاء المقبل، إذ ستقام خمس مباريات في انطلاق الجولة ثلاثة منها في الساعة الثالثة عصراً حيث يلتقي في الأولى فريقا القاسم ونفط ميسان على ملعب الكفل، ويضيف ملعب الصناعة ببغداد مباراة فريقي الصناعة وضيفه نوروز ، أما اللقاء الثالث فيجمع فريقا الطلبة والكهرباء على ملعب الشعب الدولي.

وفي الساعة الخامسة والربع عصراً يضيف ملعب النجف الدولي مباراة واحدة تجمع أصحاب الأرض النجف وضيفه نفط البصرة، بينما يضيف ملعب الشعب الدولي مباراة فريق القوة الجوية مع الكرخ في الساعة السابعة والنصف مساءً .

وتتواصل مباريات الجولة الخامسة في اليوم التالي إذ تقام ثلاث مواجهات في الساعة الثالثة عصراً تجمع الأولى فريقا الديوانية وضيفه أربيل على ملعب الأول ، وعلى ملعب التاجي يلتقي فريقا سامراء والزوراء، وامانة بغداد يضيف في المباراة الثالثة على ملعب نادي النفط.

وفي تمام الساعة الخامسة والربع عصراً تقام مباراة واحدة تجمع فريقا الشرطة وضيفه زاخو، ويختتم فريقا نفط الوسط وضيفه الميناء مباريات الجولة الخامسة على ملعب النجف الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف.