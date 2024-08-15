مواعيد مواجهات المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، مواعيد وملاعب مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيحتضن ملعب البصرة الدولي في الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مواجهة العراق و فلسطين في منافسات الجولة الثالثة.

بينما يحتضن ملعب سيؤول مواجهة المنتخب العراقي وكوريا الجنوبية في الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.