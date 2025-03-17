مواعيد مواجهات العراق في نهائيات آسيا لكرة القدم الشاطئية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم الشاطئية في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند 2025.

وستقام مواجهات البطولة في ملعب شاطىء جوتمبن (باتايا) في تايلاند بأيام الخميس والسبت والاثنين المقبلة.

وتضم مجموعة المنتخب العراقي كلاً من اليابان والصين والسعودية، بينما وضع الاتحاد الاسيوي المنتخب العراقي في المستوى الرابع بين الفرق الاسيوية إلى جانب منتخبات إندونيسيا، الهند، وفيتنام.

وتنطلق أولى مواجهات البطولة يوم الخميس المقبل بلقاء يجمع منتخب العراق مع اليابان، فيما يواجه منتخب العراق نظيره الصيني السبت المقبل، ويلاقي في ختام منافسات المجموعة نظيره السعودي يوم الاثنين المقبل الموافق 24 من الشهر الحالي.

وتستضيف تايلاند النسخة الحادية عشرة من البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، حيث ستُقام المباريات على شاطئ "جومتين" في مدينة باتايا، بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا خلال الفترة من 20 إلى 30 آذار الحالي.

وعيّن الاتحاد العراقي لكرة القدم، كادراً تدريبياً إيرانياً لقيادة المنتخب في البطولة، بقيادة المدرب عباس رضا هاشم بور، ومدرب حراس المرمى سيد بيمان حسيني.

وكان المدرب الإيراني عباس هاشم بور كشف عن قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، والتي ضمت 12 لاعباً، هم: إبراهيم عماد، علي صكر، سلام إبراهيم، علي جبار، حسين خضير، علي شاكر، علي جوني، مرتضى قاسم، حيدر عباس، علي أحمد، سجاد سهل، وعلي رحيمة.