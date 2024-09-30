مواعيد مباريات نادي دهوك في دوري الأندية الخليجية الأبطال‏

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن مواعيد مباريات نادي دهوك ممثل العراق في دوري أبطال الخليج للأندية.

‏وسيخوض نادي دهوك أولى مبارياته يوم 22 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل أمام أهلي صنعاء اليمني وتقام مباراة على ملعب دهوك.

‏بينما يواجه دهوك مضيفه ظفار العماني على ملعب مجمع السعادة في سلطنة عمان في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

‏ويلاقي دهوك في ثالث مواجهاته يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر فريق النصر الإماراتي على ملعب دهوك.

بينما سيستضيف النصر الإماراتي فريق دهوك على ملعب آل مكتوم في الثالث من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويلاقي أهلي صنعاء اليمني على ملعب الدوحة يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ‏ويواجه فريق ظفار العماني على ملعب دهوك يوم 19 كانون الثاني/ يناير 2025.

وكانت قرعة بطولة دوري أبطال الخليج للأندية والتي سُحبت بالعاصمة القطرية الدوحة، وضعت نادي دهوك ممثل العراق في المجموعة الأولى إلى جانب النصر الإماراتي، وظفار العُماني، وأهلي صنعاء اليمني.

وضمت المجموعة الثانية العربي القطري، والاتفاق السعودي، والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي.