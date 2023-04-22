مواعيد مباريات منتخب شباب العراق في كأس العالم

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشباب جدول مباريات منتخب العراق الوطني للشباب لكرة القدم في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة والذي يقع ضمن المجموعة الخامسة، المقرر انطلاقها في العشرين من الشهر المقبل بدولة الأرجنتين.

وسيلتقي منتخب الشباب نظيره الأوروغواي يوم الاثنين الموافق 22 من أيار المقبل .

بينما يلاقي في ثاني مواجهاته منتخب تونس يوم الخميس الموافق 25 من ايار المقبل .

ويلاقي منتخب انجلترا في آخر مواجهاته يوم الأحد الموافق 28 من أيار المقبل.

وستكون جميع المباريات على ستاد دي لابارتا الذي يسع لـ 53 ألف متفرج.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 20 من شهر ايار المقبل في الأرجنتين.