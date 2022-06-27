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مواعيد مباريات منتخب شباب العراق في بطولة كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-27T13:29:06+0000
مواعيد مباريات منتخب شباب العراق في بطولة كأس العرب

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً، يوم الإثنين، عن مواعيد مباريات المنتخبات المشاركة في البطولة التي ستضيفها المملكة العربية السعودية.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي سيخوض أولى مواجهاته ضمن مجموعته A، أمام منتخب موريتانيا يوم السبت الموافق 23 تموز/ يوليو المقبل في الساعة التاسعة مساءً.

واشار الى ان المنتخب سيواجه في مباراته الثانية نظيره المنتخب السعودي يوم الثلاثاء 26 تموز/ يوليو المقبل في الساعة الخامسة عصراً.

وأقيمت يوم امس الأحد، قرعة بطولة كأس العرب دون 20 عاماً في مدينة الدمام في السعودية والتي ستقام في مدينة أبها من 20 شهر تموز/ يوليو المقبل إلى 7 من شهر آب/ أغسطس المقبل بمشاركة 18 منتخباً، وحضر القرعة عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم يحيى زغير.

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