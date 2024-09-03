مواعيد مباريات منتخب شباب العراق في الصين وتايلند استعدادا لتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ كشف المدير الاداري لمنتخب شباب العراق لكرة القدم نديم كريم عن المواعيد مباريات المنتخب خلال معسكره التدريبي الحالي في العاصمة الصينية بكين استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي ستنطلق في 21 من شهر أيلول الحالي

‏وقال كريم في اتصال هاتفي أجراه مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "المنتخب العراقي سيخوض اولى مبارياته التجريبية أمام نظيره الصيني في السادس من الشهر الحالي بينما يلتقي المنتخبان بمباراة ثانية في التاسع من الشهر الحالي أيضا".

‏وأضاف أن "المنتخب بعد الانتهاء من المعسكر الصيني سيتوجه إلى العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 من شهر أيلول الحالي استعدادا للدخول في المنافسات الآسيوية"، مبيناً أن "الفريق سيخوض مباراة ودية واحدة في بانكوك مع أحد الأندية التايلندية أو مع منتخب تايلاند يوم 20 من الشهر الحالي قبل دخوله في المنافسات الاسيوية الرسمية".

وأشار كريم إلى أن "هذا المعسكر يأتي في إطار التحضيرات لدخول منتخبنا الوطني في تصفيات كأس آسيا التي ستنطلق في 21 من شهر أيلول الحالي ، حيث تضم مجموعة العراق منتخبات تايلاند، الفلبين، وبروناي".

ويتأهل بطل المجموعة إلى نهائيات كأس آسيا، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في تصفيات المجموعات.

يذكر ان منتخب شباب العراق توجه السبت الماضي إلى العاصمة الصينية بكين لإقامة بمعسكر تدريبي هناك استعدادا للتصفيات الآسيوية في تايلاند.