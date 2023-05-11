مواعيد مباريات منتخب العراق في المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم، يوم الخميس، عن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات العراق واليابان وإندونيسيا وفيتنام.

وسيخوض منتخب العراق اولى مبارياته في البطولة أمام منتخب إندونيسيا يوم 15 كانون الثاني/ يناير عام 2024.

بينما يلاقي منتخب العراق نظيره الياباني يوم 21 من نفس الشهر.

ويختتم منتخب العراق مبارياته في المجموعة الرابعة بلقاء منتخب فيتنام يوم 27 من كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

وكانت القرعة التي جرت اليوم لمنتخبات اسيا الـ24 في قطر أوقعت منتخب العراق في المجموعة الرابعة الى جانب فيتنام واندونيسيا واليابان.