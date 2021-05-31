مواعيد مباريات منتخب الشباب العراقي في البطولة العربية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن مواعيد مباريات منتخب الشباب العراقي في بطولة كأس العرب، التي ستنطلق في العشرين من شهر حزيران المقبل بمصر.

وذكرت التطبيعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن أول مباراة سيخوضها المنتخب العراقي ستكون مع نظيره منتخب جزر القمر، في الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 21 حزيران.

وبينت أن ثاني مباريات أسود الرافدين سيتكون أمام منتخب لبنان، في نفس التوقيت من يوم الخميس 24 حزيران، مشيرة الى ان المنتخب الشبابي سيخوض آخر مبارياته في مجموعته بمواجهة منافسه السنغالي حامل لقب النسخة الماضية، في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد 27 حزيران.

ويتأهل من كل مجموعة منتخبان إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.