مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

شفق نيوز/ تبدأ مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2024-2025) يوم 17 سبتمبر/ ايلول 2024، على أن تنتهي يوم 29 كانون الثاني 2025، وستتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى دور الـ16 للبطولة.

ويشارك في دور المجموعات للنسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" 36 ناديا، ويخوض كل واحد في هذا الدور 8 مباريات بدلا من 6، على أن يتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 للبطولة الأوروبية المرموقة.

وتخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقا من مباراتي ذهاب وإياب لتحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة لنفس الدور.

وتغادر بقية الفرق المسابقة دون التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي، فيما تستمر بقية أدوار المسابقة بنظام خروج المغلوب.

وأدناه موعد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2024-2025):

الجولة الأولى يومي (17-18) سبتمبر / ايلول 2024

الجولة الثانية يومي (1-2) أكتوبر/ تشرين الأول 2024

الجولة الثالثة يومي (22-23) أكتوبر/ تشرين الأول 2024

الجولة الرابعة يومي (5-6) نوفمبر 2024

الجولة الخامسة يومي (26-27) نوفمبر/ تشرين الثاني 2024

الجولة السادسة يومي (10-11) ديسمبر/ كانون الأول 2024

الجولة السابعة يومي (21-22) يناير/كانون الثاني 2025

الجولة الثامنة يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2025.