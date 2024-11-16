مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية وذلك بإقامة مواجهتين تجمع الأولى ألمانيا والبوسنة والهرسك، فيما تدور الثانية بين هولندا والمجر.

وبعد أن حجزت بعض المنتخبات بطاقات الدور ربع النهائي للمسابقة، تقام اليوم مباراتان هامتان في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2024 ـ 2025 وتسعى خلالها كل من ألمانيا وهولندا والمجر إلى حسم التأهل عن المجموعة الثالثة.

كما تدور مباراتان في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا وتحديدا المجموعة الثامنة:

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد:

دوري الأمم الأوروبية:

ألمانيا ـ البوسنة ـ 10:45 مساء - beIN Sports HD 1.

هولندا – المجر – 10:45 مساء - beIN Sports HD 4.

تصفيات أمم إفريقيا 2025:

إثيوبيا ـ تنزانيا ـ 19:00 مساء -

غينيا ـ الكونغو الديمقراطية ـ 22:00 مساء ـ