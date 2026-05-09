مواعيد مباريات العراق في كاس اسيا 2027

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، مساء السبت، عن مواعيد مباريات المنتخب العراقي في بطولة اسيا التي تنطلق مطلع عام 2027.

‏وسيلعب منتخب العراقي في المجموعة الرابعة التي تضم كل من، أستراليا متراسة المجموعة وطاجيكستان وسنغافورة .

وسيخوض المنتخب العراقي أول مباراة مع منتخب طاجيكستان ‏يوم الاحد الموافق 10 كانون الثاني 2027 .

‏بينما يلاقي منتخب أستراليا في المواجهة الثانية يوم الخميس الموافق 14 من الشهر ذاته .

‏ويختتم العراق مواجهات مجموعته بلقاء أخير أمام منتخب سنغافورة يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر كانون الثاني 2027 .

ويشارك في البطولة 24 منتخباً وقد أسفرت قرعة بطولة كأس آسيا 2027، مساء اليوم السبت، عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا وطاجيكستان وسنغافورة.

وتعد البطولة هي النسخة التاسعة عشرة من المنافسات القارية، التي تنطلق في 7 كانون الأول/ديسمبر 2027 وتستمر حتى 5 شباط/فبراير 2027، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية البطولة.