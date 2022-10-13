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مواعيد مباريات العراق في تصفيات آسيا للشباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-13T14:14:40+0000
مواعيد مباريات العراق في تصفيات آسيا للشباب

شفق نيوز / كشفت اللجنة المنظمة لتصفيات آسيا لكرة القدم، يوم الخميس، عن جدول مباريات منتخب شباب العراق في البطولة المقرر انطلاقها غداً الجمعة، في العاصمة الكويتية.

ويواجه منتخب شباب العراق لكرة القدم، في أولى مبارياته نظيره الهندي في الرابعة والنصف عصراً، بينما سيواجه الكويت في مباراته الثانية، الأحد المقبل الموافق 16 تشرين الأول، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في حين سيلاقي في مباراته الثالثة والأخيرة نظيره الأسترالي الثلاثاء المقبل الموافق 18 من الشهر الحالي، في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وتقام كل مباريات المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات العراق والكويت والهند واستراليا، على ملعب علي صباح السالم، في الكويت.

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