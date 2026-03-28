مواعيد مباريات الجولة 25 من دوري نجوم العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، تحديد الاثنين المقبل الموافق 30 من شهر اذار/ مارس الجاري، موعداً لانطلاق الجولة الـ25 من دوري نجوم العراق.

وذكر الاتحاد، أن "الجولة ستشهد إقامة عشر مباريات توزع على يومي الاثنين والثلاثاء، وتحتضنها ملاعب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات".

وشهدت الجولة الـ24 تغييرات لافتة في ترتيب الفرق، إذ انفرد فريق القوة الجوية بصدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، يليه الشرطة في المركز الثاني بـ52 نقطة، ثم أربيل ثالثاً بـ50 نقطة، والطلبة رابعاً بـ47 نقطة، فيما جاء الزوراء خامساً بـ45 نقطة، والكرمة سادساً بـ43 نقطة.

في المقابل، تتواصل المنافسة بين عدد من الفرق للهروب من الهبوط، حيث يحتل نفط ميسان المركز الـ16 برصيد 22 نقطة، يليه الكهرباء في المركز الـ17 بـ21 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة جاء أمانة بغداد في المركز الـ18 بنفس الرصيد، ثم النجف في المركز الـ19 بـ14 نقطة، فيما يتذيل القاسم الترتيب بنقطة واحدة.

هذا ويتصدر لاعب أربيل شيرزود تيميروف قائمة هدافي الدوري برصيد 20 هدفاً، يليه فيديليس كوكو لاعب الغراف بـ14 هدفاً، ثم لويونيل أتيبا لاعب الشرطة بـ13 هدفاً، فيما جاء علاء الدين الدالي لاعب الموصل رابعاً بـ12 هدفاً.