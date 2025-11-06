مواعيد الجولة الثالثة من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز– بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، مواعيد مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري المحترفين لكرة الصالات، والمقرّر انطلاقها يوم السبت المقبل.

وتفتتح الجولة بمباراة واحدة تجمع فريق المصافي بضيفه بلدية البصرة، على أن تُقام في قاعة الشباب ببغداد.

وتتواصل مواجهات الجولة يوم الأحد المقبل بإقامة سبع مباريات، حيث يلتقي فريق أمانة بغداد مع ضيفه فريق دجلة الجامعة في قاعة الشباب ببغداد، فيما يواجه فريق آليات الشرطة ضيفه فريق الدفاع الجوي في القاعة نفسها.

ويستضيف فريق الجنوب فريق الشرطة في قاعة بلدية البصرة، بينما يلتقي فريق الكهرباء ضيفه فريق الشباب البصري في قاعة نادي الأعظمية ببغداد.

كما يواجه فريق نفط الوسط فريق الجيش في قاعة نادي التضامن، ويلاقي فريق الشرقية ضيفه فريق غاز الجنوب في قاعة الشهيد ميثم، وأخيراً يستضيف فريق نفط البصرة فريق ديالى في قاعة نفط البصرة.