مواجهتان مؤجلتان من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ تقام مساء اليوم الخميس، مباراتين مؤجلتين من الجولتين 20 و21 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

ويلتقي في المباراة الاولى التي يحتضنها ملعب النجف الدولي فريقا نادي النجف وضيفه نادي القوة الجوية ، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 20 .

ويستضيف فريق نادي الكهرباء في المباراة الثانية فريق نادي اربيل بملعب الشعب الدولي في بغداد وهي المباراة المؤجلة من الجولة 21.

وتقام المباراتان مساء اليوم الخميس في الساعة التاسعة مساءً .

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 21، برصيد 42 نقطة، يليه القوة الجوية بالوصافة برصيد 41 نقطة، والكهرباء ثالثا بنفس رصيد الجوية لكن بفارق الأهداف، ثم الزوراء رابعا برصيد 40 نقطة، ثم الطلبة خامساً برصيد 38 نقطة.