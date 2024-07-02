مواجهتان محتدمتان في نصف نهائي كأس العراق الأحد المقبل

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن جدول مواجهات نصف نهائي كأس العراق المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

في المواجهة الأولى، يلتقي فريق القوة الجوية مع فريق الزوراء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب الشعب الدولي.

وفي اللقاء الثاني، يواجه فريق الشرطة فريق النفط في الساعة الثامنة مساءً على ملعب الزوراء.

وكانت أربعة أندية قد تأهلت إلى نصف نهائي كأس العراق لكرة القدم، وهي: الزوراء، والشرطة، والقوة الجوية، إلى جانب فريق النفط.