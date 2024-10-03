مواجهتان لمنتخب ناشئة العراق وسوريا في كربلاء استعداداً لتصفيات آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن إقامة مباراتين وديتين لمنتخب ناشئة العراق مع نظيره السوري استعداداً للتصفيات الآسيوي المقبلة.

وقال الناطق الرسمي للاتحاد أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب السوري للناشئين سيقيم معسكراً تدريبياً في كربلاء استعداداً لاستحقاقاته الدولية المقبلة، والاتحاد العراقي نسق مع نظيره السوري لإقامة مباراتين وديتين بين منتخبيّ البلدين على هامش المعسكر".

‏وأوضح أن "المباراة الأولى ستقام يوم 11 من هذا الشهر، والثانية ستكون يوم 14 من نفس الشهر، وبعدها يغادر بعدها المنتخب السوري العراق يوم 15 من الشهر الجاري".

وأشار إلى أن "المنتخب العراقي للناشئين سيتوجه بعد خوضه المباراة الثانية إلى تايوان لخوض التصفيات المؤهلة إلى النهائيات الآسيوية".

وأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا منتخب العراق للناشئين في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات الصين تايبيه، وفلسطين، وأوزبكستان.

وتتألف التصفيات الآسيوية من عشر مجموعات يتأهل بطل كل مجموعة إلى نهائيات 2025، إضافة لأفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني، وفي حال تأهل المستضيف ستصبح أفضل ستة ثواني.