مواجهتان قويتان في النجف ضمن المربع الذهبي لدوري الطائرة

شفق نيوز- النجف

تحتضن محافظة النجف، اليوم الخميس، مواجهتين ضمن منافسات الدور الثاني من المربع الذهبي للدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة.

وتقام المباراة الأولى في قاعة نادي الكوفة، حيث يلتقي فريقا مصافي الشمال ومصافي الوسط، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي غاز الجنوب وأربيل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "منافسات البطولة ستتواصل يوم السبت المقبل بإقامة مباراتين"، مبيناً أن "يوم الجمعة سيكون راحة للفرق المشاركة".

وأشاد اللاوندي بدور الاتحاد الفرعي في النجف وإدارة نادي الكوفة في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح منافسات المربع الذهبي.