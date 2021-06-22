مواجهتان في ختام منافسات الدوري العراقي الممتاز بجولته الـ32 اليوم

شفق نيوز/ تجرى اليوم الثلاثاء، مواجهتان في ختام منافسات الجولة 32 لدوري الكرة العراقي الممتاز.

ففي الساعة الرابعة والنصف عصراً تقام مباراة واحدة على ملعب نادي السماوة تجمع اصحاب الارض فريق السماوة ، مع ضيفه فريق نادي نفط البصرة

فيما يضيف ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة مساءً مباراة القوة الجوية مع فريق نادي الكرخ في ختام الجولة الثانية والثلاثين .

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز برصيد 66 نقطة يليه فريق نادي الشرطة 62 نقطة، وهو ذات رصيد فريق الزوراء الذي يحل ثالثاً بفارق الاهداف .