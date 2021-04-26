مواجهتان في انطلاق الجولة الـ29 لدوري الكرة الممتاز وتأجيل لقاء النفط ونفط ميسان

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الاثنين، موعد انطلاق مباريات الجولة الـ 29 لدوري الكرة الممتاز، باقامة مباراتين وليس ثلاث مباريات كما عمم في وقت سابق.

وقال حيدر عوفي رئيس لجنة المسابقات في التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ ان "مباراتين فقط ستقام يوم غد في انطلاق الجولة وهي مباراة فريق نادي الطلبة ومضيفه فريق نادي النجف على ملعب الأخير في تمام الساعة العاشرة مساء، ومباراة فريق نادي الكهرباء وضيفه فريق نادي الديوانية، المقرر اقامتها على ملعب نادي التاجي في الساعة الرابعة عصراً".

وبين عوفي ان "المباراة الثانية المقررة في ملعب ميسان بين النفط و مضيفه نفط ميسان تقرر تأجيلها الى إشعار آخر بطلب من نادي النفط وموافقة من نادي نفط ميسان بسبب وفاة حارس النفط مصطفى سعدون رحمه الله".

ولفت إلى أن اللجنة سبق وأن قررت تاجيل اللقاء يوم واحد حينما كان الحارس مصطفى رحمه الله راقداً في المستشفى، أما الآن فالوضع تغير بعد الصدمة المؤثرة التي ألمت بالوسط الرياضي بشكل عام".

واشار الى ان "لجنة المسابقات ستحدد في وقت لاحق موعداً جديداً لاقامة اللقاء بين الفريقين".

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز برصيد 59 نقطة رغم مباراته المؤجلة لارتباطه بالبطولة الآسيوية.