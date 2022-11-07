مواجهة نارية بين برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

شفق نيوز/ أسفرت قرعة ملحق الدوري الأوروبي 2022-2023، عن وقوع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى في مواجهة قوية أمام برشلونة بملحق دور الـ16 من البطولة.

وأوقعت القرعة فريق برشلونة الإسباني في مواجهة نارية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حين وقع فريق يوفنتوس الإيطالي في مواجهة فريق نانت الفرنسي.

بدوره سيلعب سبورتنج لشبونة البرتغالي مع نظيره الدنماركي، ميتيلاند، بينما سيلعب شاختار دونيتسك الأوكراني، الذي فاز باللقب من قبل، مع فريق رين الفرنسي.

ويصطدم فريق أياكس أمستردام الهولندي بفريق أونيون برلين الألماني، الذي يحظى بموسم مميز في الدوري المحلي، في حين يلعب باير ليفركوزن الألماني مع موناكو الفرنسي.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

برشلونة الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يوفنتوس الإيطالي أمام نانت الفرنسي.

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد ميتيلاند الدنماركي.

شاختار دونيتسك الأوكراني أمام رين الفرنسي.

أياكس أمستردام الهولندي ضد أونيون برلين الألماني.

باير ليفركوزن الألماني ضد موناكو الفرنسي.

إشبيلية الإسباني مع فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي.

ريد بول سالزبورج النمساوي أمام فريق روما الإيطالي.