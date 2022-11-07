سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مواجهة نارية بين برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-07T12:15:35+0000
مواجهة نارية بين برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

شفق نيوز/ أسفرت قرعة ملحق الدوري الأوروبي 2022-2023، عن وقوع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى في مواجهة قوية أمام برشلونة بملحق دور الـ16 من البطولة.

وأوقعت القرعة فريق برشلونة الإسباني في مواجهة نارية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حين وقع فريق يوفنتوس الإيطالي في مواجهة فريق نانت الفرنسي.

بدوره سيلعب سبورتنج لشبونة البرتغالي مع نظيره الدنماركي، ميتيلاند، بينما سيلعب شاختار دونيتسك الأوكراني، الذي فاز باللقب من قبل، مع فريق رين الفرنسي.

ويصطدم فريق أياكس أمستردام الهولندي بفريق أونيون برلين الألماني، الذي يحظى بموسم مميز في الدوري المحلي، في حين يلعب باير ليفركوزن الألماني مع موناكو الفرنسي.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

برشلونة الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يوفنتوس الإيطالي أمام نانت الفرنسي.

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد ميتيلاند الدنماركي.

شاختار دونيتسك الأوكراني أمام رين الفرنسي.

أياكس أمستردام الهولندي ضد أونيون برلين الألماني.

باير ليفركوزن الألماني ضد موناكو الفرنسي.

إشبيلية الإسباني مع فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي.

ريد بول سالزبورج النمساوي أمام فريق روما الإيطالي.

related

قرعة متوازنة لمانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الأوروبي

Date: 2022-08-26 11:28:39
قرعة متوازنة لمانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الأوروبي

فرانكفورت يفاجئ برشلونة بالثلاثة ويخرجه من بطولة "الخميس"  

Date: 2022-04-14 20:58:11
فرانكفورت يفاجئ برشلونة بالثلاثة ويخرجه من بطولة "الخميس"  

قرعة الدوري الأوروبي تضع برشلونة بمواجهة غلطة سراي التركي

Date: 2022-02-25 11:23:04
قرعة الدوري الأوروبي تضع برشلونة بمواجهة غلطة سراي التركي

السيتي يدك شباك اليونايتد برباعية

Date: 2022-03-06 18:26:07
السيتي يدك شباك اليونايتد برباعية

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعلن رسميا رحيل ميسي

Date: 2021-08-05 17:59:52
مفاجأة مدوية.. برشلونة يعلن رسميا رحيل ميسي

لاعب شاب يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة ويونايتد

Date: 2020-02-06 15:16:34
لاعب شاب يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة ويونايتد

رسمياً.. برشلونة يعلن إقالة مدربه سيتين

Date: 2020-08-17 18:35:27
رسمياً.. برشلونة يعلن إقالة مدربه سيتين

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو في مباراة مثيرة

Date: 2021-04-10 20:57:34
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو في مباراة مثيرة