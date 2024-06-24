مواجهة من العيار الثقيل في أمم أوروبا الليلة

شفق نيوز/ تشهد بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، مساء اليوم الاثنين مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي إيطاليا وكرواتيا في ختام منافسات المجموعة الثانية.

كما يلتقي مساء اليوم أيضا وفي ذات الوقت، منتخب إسبانيا منافسه ألبانيا في المجموعة ذاتها بعدما حسم الإسبان تذكرة التأهل إلى ثمن النهائي بشكل رسمي.

وأدناه مواعيد المباراتين والقنوات الناقلة وموعد انطلاقتهما بتوقيت بغداد:

كرواتيا – إيطاليا – 10:00 مساءً – bein sports max 1

إسبانيا – ألبانيا – 10:00 مساءً – bein sports max 2