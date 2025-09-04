مواجهة مصيرية.. شباب العراق يلتقون عُمان بسيناريو معقد في كأس الخليج

شفق نيوز- أبها

يخوض منتخب شباب العراق، اليوم الخميس، مباراة حاسمة أمام نظيره العُماني ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها السعودية عند الساعة 4:30 عصراً بتوقيت بغداد.

ويكفي "أسود الرافدين" التعادل لضمان التأهل متصدراً المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما قد يعقد سيناريو الخسارة حسابات المنتخب العراقي، خصوصاً إذا جاءت بفارق كبير من الأهداف، إذ قد يتراجع للمركز الثاني أو يفقد فرصة العبور كلياً، بحسب نتيجة اللقاء الآخر وعدد الأهداف المسجلة فيه.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب البحرين بنظيره المصري، حيث يتنافس المنتخبان البحريني والعُماني (لكل منهما 3 نقاط) على البطاقة الثانية المؤهلة إلى نصف النهائي، بينما ودّع المنتخب المصري المنافسات رسمياً بعد خسارتين متتاليتين.

وتُبث مباراة العراق وعُمان عبر قنوات العراقية الرياضية والسعودية الرياضية وعُمان الرياضية في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت بغداد.