مواجهة مصيرية بين شباب العراق وإيران وثلاث مباريات في الدوري الممتاز

شفق نيوز / تنطلق ثلاث مباريات، اليوم السبت، ضمن افتتاح الجولة (20) من منافسات الدوري العراقي الممتاز، بينما يواجه المنتخب الشبابي نظيره الإيراني في مباراة مصيرية.

وسيلاعب فريق نفط الوسط، نظيره الكهرباء، بينما يستضيف القاسم، الأنيق الطلابي، في حين تختتم قمة مباريات اليوم في الدوري بلقاء يجمع الشرطة ودهوك.

في سياق متصل، يلاقي منتخب شباب العراق نظيره الايراني، اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً، وذلك عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد.