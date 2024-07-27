مباراة محتملة بين منتخبي مصر وإسرائيل في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المنتخب الأولمبي المحلي لكرة القدم قد يواجه منتخب مصر في أولمبياد "باريس 2024" إذا وصلا المنتخبان للأدوار النهائية في الدورة الأولمبية.

وذكر موقع "ice" الإخباري أنه في حال تأهلت إسرائيل وصيفة في مجموعتها الرابعة إلى الدور ربع النهائي، فستلاقي صاحب المركز الأول بالمجموعة الثالثة التي تضم أوزبكستان وإسبانيا ومصر ودومينيكان.

وأوضح الموقع أنه في هذه الحالة لو صعدت مصر إلى الدور ربع النهائي وتربعت على عرش مجموعتها فإن أحد لقاءات دور الثمانية في أولمبياد باريس سيجمع بين منتخبي مصر وإسرائيل.

وأضاف الموقع أنه إذا تصدر المنتخب الإسرائيلي مجموعته فسيقابل صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

وكان المنتخب المصري قد تعثر بالتعادل السلبي ضد دومينيكان الأربعاء الماضي في مباراته الأولى بأولمبياد باريس، كما تعادلت إسرائيل في نفس اليوم مع مالي بهدف لمثله.

المصدر:"ice"