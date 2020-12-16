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مواجهة متوازنة للزوراء وصعبة على الجوية في دوري ابطال اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-16T19:37:36+0000
مواجهة متوازنة للزوراء وصعبة على الجوية في دوري ابطال اسيا

شفق نيوز/ وضعت قرعة الاتحاد الآسيوي لملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم، نادي الزوراء العراقي في مواجهة متوازنة، فيما جاءت صعبة على فريق القوة الجوية، في الدور التأهيلي لدور المجموعات.

وسيواجه فريق الزوراء نادي الوحدة السعودي، وستقام المباراة في السعودية، كما سيواجه فريق نادي القوة الجوية اجمك الأوزبكي، وستقام المباراة في على ملعب كربلاء الدولي في العراق.

والفائز سيواجه الغرافة او السد القطريين لتحديد المتأهل إلى دوري المجموعات.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان، لوكالة شفق نيوز، ان القرعة لممثلي الكرة العراقية في ابطال اسيا، جاءت متوازنة ومناسبة للزوراء لكنها صعبة على القوة الجوية.

واضاف "لكن ثقتنا عالية بممثلي العراق في المنافسات الاسيوية المقبلة".

 

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