مواجهة فاصلة بين الحشد الشعبي والصوفية لحسم البقاء في الدوري الممتاز

شفق نيوز- بغداد

تقام اليوم الأحد، المباراة الاولى من مواجهتي الـ"بلاي أوف" لكرة القدم بين فريقي الحشد الشعبي والصوفية، وذلك لتحديد هوية الفريق الذي سيحافظ على مقعده في الدوري الممتاز والفريق الذي سيهبط الى دوري الدرجة الأولى، وتعد هذه المواجهة خطوة اولى في طريق حسم مصير الفريقين قبل لقاء الاياب المرتقب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً على ملعب نادي النفط في العاصمة بغداد، وتجمع صاحب المركز الثامن عشر من الدوري الممتاز الحشد الشعبي، وصاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الأولى فريق الصوفية .

وبحسب نظام الاتحاد العراقي لكرة القدم، تقام مباراة الـ"بلي اوف" بنظام الذهاب والاياب، والفائز منها يكون في الدوري الممتاز، والخاسر في الدرجة الأولى .

وتقام المباراة الأولى بين فريقي الحشد الشعبي والصوفية اليوم في ملعب النفط بالساعة الخامسة عصراً، بينما تقام المباراة الثانية في ملعب الصوفية يوم الجمعة المقبل الموافق 12 حزيران الحالي في الساعة الرابعة عصراً .

وفي حال التعادل بالمباراتين يصار الى لعب أشواط اضافية، ثم اللجوء الى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم المباراة .