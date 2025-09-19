مواجهة عراقية كويتية حاسمة في نصف نهائي بطولة الأندية العربية لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

يواجه نادي الحشد الشعبي العراقي لكرة اليد نظيره نادي الكويت الكويتي، في مباراة مهمة من العيار الثقيل يوم غد السبت، ضمن نصف نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس (النسخة الـ40) المقامة في الكويت للفترة من 12 إلى 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وجاء تأهل الحشد الشعبي إلى المربع الذهبي بعد فوزه المستحق على نفط البصرة بنتيجة 31-27 في لقاء عراقي خالص ضمن ربع النهائي، ظهر فيه الحشد بثقة كبيرة وأداء جماعي مميز.

فيما حجز نادي الكويت الكويتي بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد تغلبه على نادي قطر القطري بنتيجة 36-29، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب في أرضه وبين جماهيره.

وتعد المواجهة المرتقبة بين الحشد والكويت واحدة من أقوى مباريات البطولة لما تحمله من ندية وتنافس، خصوصاً أن الفريقين يملكان عناصر مميزة وخبرة كبيرة في البطولات العربية ويسعيان للتأهل للمباراة الختامية.